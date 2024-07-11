Стало известно, как и когда Урсулу фон дер Ляйен будут переизбирать на должность

Будущее Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Европейской комиссии решится в четверг, 18 июля, в 14:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Окончательное решение о дате голосования приняли на заседании конференции президентов – высших должностных лиц Европарламента.

В этот день депутаты Европарламента проголосуют за то, должна ли Урсула фон дер Ляйен занимать должность второй срок. Для утверждения ей нужен 361 голос из 720 евродепутатов.

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Согласно повестке дня Европарламента на следующую неделю в Страсбурге, в 10 утра по киевскому времени состоится выступление фон дер Ляйен, после чего будут проходить дебаты до 12:00.

Голосование начнется в 14:00 по Киеву. После 30 минут голосования начнется подсчет голосов и результаты объявят примерно в 15:45.

Если фон дер Ляйен не наберет 361 голос, национальные лидеры стран ЕС должны будут вернуться к обсуждению и предложить другого кандидата.

Напомним, главы государств и правительств Европейского Союза пришли к согласию относительно распределения должностей в блоке на следующий политический срок в конце июня.

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