Стало известно, как и когда Урсулу фон дер Ляйен будут переизбирать на должность
Будущее Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Европейской комиссии решится в четверг, 18 июля, в 14:00 по киевскому времени.
Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".
Окончательное решение о дате голосования приняли на заседании конференции президентов – высших должностных лиц Европарламента.
В этот день депутаты Европарламента проголосуют за то, должна ли Урсула фон дер Ляйен занимать должность второй срок. Для утверждения ей нужен 361 голос из 720 евродепутатов.
Согласно повестке дня Европарламента на следующую неделю в Страсбурге, в 10 утра по киевскому времени состоится выступление фон дер Ляйен, после чего будут проходить дебаты до 12:00.
Голосование начнется в 14:00 по Киеву. После 30 минут голосования начнется подсчет голосов и результаты объявят примерно в 15:45.
Если фон дер Ляйен не наберет 361 голос, национальные лидеры стран ЕС должны будут вернуться к обсуждению и предложить другого кандидата.
Напомним, главы государств и правительств Европейского Союза пришли к согласию относительно распределения должностей в блоке на следующий политический срок в конце июня.
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