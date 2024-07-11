Новое правительство Британии начало каденцию с разгрузки тюрем

Новое правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера расширит практику досрочного освобождения заключенных, чтобы преодолеть кризис переполненности тюрем.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, заявили в четверг руководители тюрем.

Британская ассоциация начальников тюрем была проинформирована о том, что в пятницу правила изменятся и большинство заключенных будут отбывать за решеткой лишь 40% своего срока наказания, по сравнению с типичными 50% на данный момент.

Заключенные, которые выйдут на свободу, должны находиться под наблюдением офицеров пробации и могут быть возвращены в тюрьму, если они совершат повторное преступление или нарушат другие условия своего освобождения.

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"Изменения в датах освобождения создадут необходимое пространство во всей пенитенциарной системе", – говорится в заявлении Ассоциации руководителей тюрем.

Стармер заявил журналистам во время поездки в Вашингтон в среду, что правительство вскоре сделает заявление о переполненности тюрем, и раскритиковал правительство бывшего премьер-министра Риши Сунака за безрассудный подход к этому вопросу.

Великобритания имеет самый высокий уровень заключения в Западной Европе – более чем вдвое выше, чем в Германии или Нидерландах – хотя этот показатель составляет лишь около четверти от американского.

На прошлой неделе лейбористы Стармера одержали убедительную победу на выборах и вернулись к власти впервые с 2010 года.

Одним из первых шагов Стармера, привлекающим внимание, было назначение бизнесмена Джеймса Тимпсона на должность министра по вопросам пенитенциарных учреждений. В компании Тимпсона, занимающейся ремонтом обуви и изготовлением ключей, работают бывшие преступники, и он известен своей верой в реабилитацию.

Руководители тюрем говорят, что переполненность тюрем ухудшилась при предыдущей консервативной администрации, которая продлила некоторые сроки заключения и увеличила процент приговоров, которые следует отбывать за решеткой.

Задержки в строительстве и отсутствие технического обслуживания привели к тому, что тюрьмы не соответствовали потребностям.

Между тем, предыдущее правительство 15 мая все же объявило о чрезвычайных мерах по предотвращению переполнения тюрем, досрочно освободив некоторых преступников и отложив начало некоторых судебных слушаний.

Напомним, в 5 июля лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после триумфальной победы его партии на выборах.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.