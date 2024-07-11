Китай обурився через рішення саміту НАТО щодо нього

Офіційний Пекін обурився через рішення саміту НАТО у Вашингтоні, яке назвало Китай вирішальною силою, що сприяє війні Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Напередодні саміт НАТО ухвалив декларацію з найбільш різкими формулюваннями щодо участі Китаю у війні в Україні, звинувативши Пекін у тому, що він є вирішальною силою, яка сприяє війні Росії.

Це викликало гнівну реакцію місії Китаю при ЄС, яка закликала НАТО "припинити роздувати так звану китайську загрозу і провокувати конфронтацію і суперництво".

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А речник Міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзянь заявив, що Альянс обливає його країну брудом за допомогою "сфабрикованої дезінформації".

Китай також закликав НАТО триматися подалі від Азійсько-Тихоокеанського регіону, заявивши, що зусилля Альянсу зі зміцнення військових і безпекових зв'язків з сусідами Китаю підривають інтереси країни, а також мир і стабільність в регіоні.

Ці коментарі з'явилися в той час, коли Пекін проводить військові навчання з Білоруссю, яку глава Росії Владімір Путін використав як плацдарм для свого вторгнення в Україну у 2022 році.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні заявив, що Китай не може живити війну РФ без наслідків для своїх інтересів і репутації.

Тим часом угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна виступає проти перетворення Північноатлантичного Альянсу на "антикитайський" блок і не підтримуватиме його в цьому.