Китай возмутился из-за решения саммита НАТО в отношении него

Официальный Пекин возмутился из-за решения саммита НАТО в Вашингтоне, которое назвало Китай решающей силой, способствующей войне России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Накануне саммит НАТО принял декларацию с наиболее резкими формулировками относительно участия Китая в войне в Украине, обвинив Пекин в том, что он является решающей силой, которая способствует войне России.

Это вызвало гневную реакцию миссии Китая при ЕС, которая призвала НАТО "прекратить раздувать так называемую китайскую угрозу и провоцировать конфронтацию и соперничество".

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А представитель Министерства иностранных дел Китая Лин Цзянь заявил, что Альянс обливает его страну грязью с помощью "сфабрикованной дезинформации".

Китай также призвал НАТО держаться подальше от Азиатско-Тихоокеанского региона, заявив, что усилия Альянса по укреплению военных и безопасностных связей с соседями Китая подрывают интересы страны, а также мир и стабильность в регионе.

Эти комментарии появились в то время, когда Пекин проводит военные учения с Беларусью, которую глава России Владимир Путин использовал как плацдарм для своего вторжения в Украину в 2022 году.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что Китай не может питать войну РФ без последствий для своих интересов и репутации.

Между тем, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против превращения Североатлантического Альянса в "антикитайский" блок и не будет поддерживать его в этом.