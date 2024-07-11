Сійярто: Угорщина проти перетворення НАТО на "антикитайський блок"

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна виступає проти перетворення Північноатлантичного Альянсу на "антикитайський" блок і не підтримуватиме його в цьому.

Про це він сказав в інтерв’ю угорському телебаченню, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

На питання про зусилля Альянсу з розбудови союзів у Індо-Тихоокеанському регіоні Сійярто підкреслив, що вважає НАТО оборонним альянсом.

"Ми не можемо перетворити його в антикитайський блок", – додав він.

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Китай є важливим торговельним і інвестиційним партнером ЄС, водночас після повномасштабного вторгнення Росії в Україну інші країни-члени Євросоюзу прагнуть стати менш залежними від Пекіна, який активно підтримує Москву.

Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у межах своєї "мирної місії".

Комюніке саміту НАТО у Вашингтоні визначає Китай як вирішальний чинник, що сприяє воєнним діям Росії в Україні, і зазначено, що Пекін продовжує створювати системні виклики для Європи і безпеки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зокрема наголосив, що Китай постачає Росії обладнання подвійного призначення, мікроелектроніку, багато інших інструментів, які дозволяють Росії будувати ракети, бомби, літаки, зброю, яку росіяни використовують для атак по Україні.

Перед тим США закликали Європу серйозно поставитися до підтримки Китаєм Росії.