Столтенберг: Китай не може живити війну РФ без наслідків для своїх інтересів і репутації

Лідери НАТО на саміті заявили, що Китай підтримує військову економіку Росії і це не може лишитися без наслідків для його інтересів та репутації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав на пресконференції після засідання Євроатлантичної ради у Вашингтоні.

Він наголосив, що путінська війна розпалюється, тими, хто не поділяє західних цінностей, Іраном і КНДР, які надають Росії пряму військову підтримку, в той час як Китай підживлює російську військову економіку.

За його словами, це не тимчасова коаліція, а великий стратегічний зсув.

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"Китай став вирішальним сусідом російської війни проти України", – сказав Столтенберг.

Китай постачає Росії обладнання подвійного використання, мікроелектроніку, багато інших інструментів, які дозволяють Росії будувати ракети, бомби, літаки, зброю, яку росіяни використовують для атак по Україні, зазначив генсек.

"Китай не може допомагати найбільшій війні на континенті з в новітній історії без негативних наслідків для своєї репутації та інтересів", – наголосив він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС Південної Кореї поглиблення співпраці між РФ і КНДР.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Євросоюз прагне встановити партнерство у сфері безпеки й оборони з Японією та Південною Кореєю для спільної розробки військової техніки.

Перед тим США закликали Європу серйозно поставитися до підтримки Китаєм Росії.