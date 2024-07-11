Уряд Словаччини переглянув суперечливу реформу Кримінального кодексу після тиску ЄС

Після консультацій з Європейською комісією словацький уряд Роберта Фіцо вирішив переглянути суперечливу реформу Кримінального кодексу, зважаючи на занепокоєння ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Рішення ухвалили через тиждень після того, як Конституційний суд Словаччини постановив, що більшість розкритикованих змін Кримінального кодексу країни є конституційними і можуть бути реалізовані, але потенційно можуть поставити під загрозу доступ Словаччини до фондів ЄС.

Усвідомлюючи цю проблему, уряд Словаччини в середу, 10 липня, схвалив проєкт поправок, який враховує заперечення як з боку Єврокомісії, так і з боку Конституційного суду.

Реклама:

"Ми запропонували ці зміни після консультацій з Європейською комісією, щоб заздалегідь усунути будь-яку можливість нападок на Словацьку Республіку як з боку нашої опозиції, так і з боку інших партій", – заявив міністр юстиції Борис Сушко після засідання уряду.

Запропоновані зміни зосереджені на положеннях, що захищають фінансові інтереси ЄС: уряд планує дещо посилити покарання за нецільове використання коштів ЄС.

Крім того, буде продовжено термін давності для правопорушень, пов'язаних із завданням шкоди фінансовим інтересам ЄС.

Уряд Фіцо пропонує словацькому парламенту обговорити поправки за прискореною законодавчою процедурою, щоб вони набули чинності одразу після оголошення.

Словацька опозиція розкритикувала поправку, назвавши її "підтасовкою" з боку уряду. Вона також зазначила, що це вже четверта поправка до реформи.

Нагадаємо, словацький парламент 20 червня схвалив план уряду Роберта Фіцо з реформування суспільного мовлення країни, що, на думку критиків, призведе до встановлення повного контролю над ЗМІ з боку влади.

Проти реформи влаштовували неодноразові протести, в яких брали участь словацькі журналісти та опозиція.