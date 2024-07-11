Правительство Словакии пересмотрело противоречивую реформу Уголовного кодекса после давления ЕС

После консультаций с Европейской комиссией словацкое правительство Роберта Фицо решило пересмотреть противоречивую реформу Уголовного кодекса, учитывая беспокойство ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Решение приняли через неделю после того, как Конституционный суд Словакии постановил, что большинство раскритикованных изменений Уголовного кодекса страны являются конституционными и могут быть реализованы, но потенциально могут поставить под угрозу доступ Словакии к фондам ЕС.

Осознавая эту проблему, правительство Словакии в среду, 10 июля, одобрило проект поправок, который учитывает возражения как со стороны Еврокомиссии, так и со стороны Конституционного суда.

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"Мы предложили эти изменения после консультаций с Европейской комиссией, чтобы заранее устранить любую возможность нападок на Словацкую Республику как со стороны нашей оппозиции, так и со стороны других партий", – заявил министр юстиции Борис Сушко после заседания правительства.

Предложенные изменения сосредоточены на положениях, защищающих финансовые интересы ЕС: правительство планирует несколько ужесточить наказание за нецелевое использование средств ЕС.

Кроме того, будет продлен срок давности для правонарушений, связанных с нанесением ущерба финансовым интересам ЕС.

Правительство Фицо предлагает словацкому парламенту обсудить поправки по ускоренной законодательной процедуре, чтобы они вступили в силу сразу после объявления.

Словацкая оппозиция раскритиковала поправку, назвав ее "подтасовкой" со стороны правительства. Она также отметила, что это уже четвертая поправка к реформе.

Напомним, словацкий парламент 20 июня одобрил план правительства Роберта Фицо по реформированию общественного вещания страны, что, по мнению критиков, приведет к установлению полного контроля над СМИ со стороны власти.

Против реформы устраивали неоднократные протесты, в которых участвовали словацкие журналисты и оппозиция.