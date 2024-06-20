Парламент Словаччини схвалив суперечливу реформу суспільного мовника

Словацький парламент 20 червня схвалив план уряду Роберта Фіцо з реформування суспільного мовлення країни, що, на думку критиків, призведе до встановлення повного контролю над ЗМІ з боку влади.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

За реформу суспільного мовлення Словаччини проголосували 78 депутатів урядової коаліції зі 150 членів парламенту. Опозиція бойкотувала голосування на знак протесту.

Реформа, схвалена урядом у квітні, передбачає ліквідацію нинішньої юридичної особи суспільного мовника – Радіо і телебачення Словаччини (RTVS) – та заміну її на Словацьке телебачення і радіо (SRTV).

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Генерального директора цього мовника обере рада, дев'ять членів якої призначатимуть Міністерств культури і парламент – хоча повноваження нинішнього керівника RTVS Любоша Махая спливають у 2027 році.

Критики вважають, що ці зміни дозволять уряду Словаччини взяти суспільний мовник під контроль, звільнивши неугодних працівників і призначивши лояльного генерального директора.

Проти реформи влаштовували неодноразові протести, в яких брали участь словацькі журналісти та опозиція.

Роберт Фіцо не раз звинувачував RTVS у необ'єктивності, а в листопаді 2023 року оголосив бойкот чотирьом опозиційним словацьким ЗМІ, яких звинуватив у "ворожій політичній позиції".