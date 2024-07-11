Четыре страны НАТО разработают крылатую ракету с дальностью более 500 км

Польша, Франция, Германия и Италия подписали протокол о намерениях разработать крылатую ракету с дальностью более 500 километров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN 24.

Министры обороны этих стран подписали протокол о намерениях по этому поводу на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Это дает начало инициативе по разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью более 500 км.

Эти ракеты должны заполнить пробел в европейских арсеналах, который, по мнению этих стран, был обнаружен войной в Украине.

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"Цель – наладить сотрудничество в развитии нашей ключевой способности в сфере глубоких ударов, а в будущем – совместные проекты над конкретными решениями, которые позволят заполнить пробелы, уменьшить расходы и сократить сроки реализации", – сообщили в польском Министерстве национальной обороны.

Напомним, ранее в МИД России заявили, что РФ будет производить "прежде всего военный ответ" на планы США разместить ракеты "Томагавк" в Германии.

США и Германия ранее договорились, что "Томагавки" разместят в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО.

Перед этим США объявили о предоставлении Польше второго военного кредита на 2 миллиарда долларов в рамках масштабной программы модернизации, которая будет включать закупку американского оборонного оборудования.