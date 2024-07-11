Шольц: Рішення про "Томагавки" готувалось давно

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії "Томагавк" в його країні.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Шольц сказав журналістам у Вашингтоні, що це рішення "вже давно готувалося" і "не стало справжньою несподіванкою для всіх, хто займається політикою безпеки і миру".

"Зрештою, воно ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду", – додав Шольц у четвер.

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Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Залежно від типу ці крилаті ракети мають дальність польоту до 2500 кілометрів та здебільшого використовуються для ураження наземних цілей.

У минулому Сполучені Штати використовували "Томагавки" для атак по цілях, зокрема, в Іраку та Афганістані.

У МЗС Росії заявили, що РФ буде виробляти "насамперед військову відповідь" на плани США розмістити ракети "Томагавк" у Німеччині.