Шольц: Решение о "Томагавках" готовилось давно

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал план по размещению американских ракет дальнего радиуса действия "Томагавк" в его стране.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Шольц сказал журналистам в Вашингтоне, что это решение "уже давно готовилось" и "не стало настоящей неожиданностью для всех, кто занимается политикой безопасности и мира".

"В конце концов, оно идеально вписывается в стратегию безопасности немецкого правительства", – добавил Шольц в четверг.

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Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО.

В зависимости от типа эти крылатые ракеты имеют дальность полета до 2500 километров и в основном используются для поражения наземных целей.

В прошлом Соединенные Штаты использовали "Томагавки" для атак по целям, в частности, в Ираке и Афганистане.

В МИД России заявили, что РФ будет производить "прежде всего военный ответ" на планы США разместить ракеты "Томагавк" в Германии.