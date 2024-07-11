Влада Грузії вважає, що випереджає НАТО за рівнем розвитку демократії

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі роздратовано відреагував на ухвалену на саміті Північноатлантичного Альянсу у Вашингтоні декларацію, в якій Грузія згадується лише раз.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує портал SOVA.news.

За словами Папуашвілі, з погляду "демократичного та інституційного розвитку" Грузія випереджає країни-члени НАТО.

Як приклад він навів рішення уряду партії влади "Грузинська мрія" надіслати контингент для підтримки місії Альянсу в Афганістані у 2015-2021 роках.

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"Причому, порівняно із самими членами НАТО, ми були четвертими після США, Німеччини та Італії. Більше нічого не скажу про те, хто виконував завдання якої складності. Ми всі знаємо і пам'ятаємо історії та жертви наших героїчних солдатів", – додав він.

Грузинські ЗМІ раніше звернули увагу, що вперше за 16 років у підсумковому комюніке, ухваленому в рамках ювілейного 75-го саміту НАТО, Грузія згадується лише один раз – у заклику до Росії вивести свої війська "з Молдови та Грузії".

Відносини Грузії та Заходу в останні місяці різко погіршились, насамперед після ухвалення так званого закону про "іноагентів", який розкритикували через антидемократичність і подібність до російського.

Нещодавно посол ЄС у Грузії оголосив про замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.