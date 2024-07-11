Прем’єр Грузії назвав "контрпродуктивним" призупинення західного фінансування на оборону

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав "контрпродуктивним" рішення партнерів призупинити фінансування на грузинську сферу оборони через антизахідний розворот країни.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить SOVA.

Кобахідзе на засіданні уряду відреагував на призупинення фінансування ЄС на грузинську сферу оборони та скасування навчань із США.

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"Це рішення невдале. Це прикро, тому що воно не виправдовує наших очікувань щодо перезавантаження відносин… На тлі політичних подій останніх чотирьох років відносини справді потребують перезавантаження. Грузинська сторона, наш уряд, повністю до цього готові", – сказав прем’єр.

"Такі рішення звісно контрпродуктивні з точки зору перезавантаження відносин. Проте я все ж сподіваюсь, що у майбутньому будуть прагматичні, раціональні, правильні, справедливі кроки", – додав Кобахідзе.

Нагадаємо, посол ЄС у Грузії оголосив про замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер повідомив, що співпраця США з Грузією наразі переглядається.