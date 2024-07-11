Власти Грузии считают, что опережают НАТО по уровню развития демократии

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили раздраженно отреагировал на принятую на саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне декларацию, в которой Грузия упоминается лишь раз.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует портал SOVA.news.

По словам Папуашвили, с точки зрения "демократического и институционального развития" Грузия опережает страны-члены НАТО.

В качестве примера он привел решение правительства партии власти "Грузинская мечта" направить контингент для поддержки миссии Альянса в Афганистане в 2015-2021 годах.

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"Причем, по сравнению с самими членами НАТО, мы были четвертыми после США, Германии и Италии. Больше ничего не скажу о том, кто выполнял задачи какой сложности. Мы все знаем и помним истории и жертвы наших героических солдат", – добавил он.

Грузинские СМИ ранее обратили внимание, что впервые за 16 лет в итоговом коммюнике, принятом в рамках юбилейного 75-го саммита НАТО, Грузия упоминается лишь один раз – в призыве к России вывести свои войска "из Молдовы и Грузии".

Отношения Грузии и Запада в последние месяцы резко ухудшились, прежде всего после принятия так называемого закона об "иноагентах", который раскритиковали из-за антидемократичности и сходства с российским.

Недавно посол ЕС в Грузии объявил о замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора Грузии, а США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.