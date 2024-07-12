ЗМІ: Туреччина скасує угоду на $23 млрд зі США на постачання F-16

Туреччина збирається скасувати запланований контракт зі США на суму 23 мільярди доларів на придбання винищувачів F-16 та прагне отримати угоду, що передбачає виробництво деяких компонентів літаків у себе в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За даними джерел, Туреччина наполягає на купівлі меншої кількості модернізаційних комплектів і боєприпасів до винищувачів, щоб заощадити мільярди доларів на тлі скорочення витрат всередині країни.

Співрозмовники агентства заявили, що Анкара прагне розвитку власної авіаційної галузі із тим, щоб вона задовольняла деякі з її потреб.

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Відповідаючи на запитання про плани перегляду контракту під час пресконференції у Вашингтоні в четвер, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обійшов це питання стороною, заявивши, що "питання щодо цих запчастин – це те, що ми завжди обговорюємо".

У березні Сенат США відкинув спробу зупинити продаж Туреччині винищувачів F-16 та комплектів для їх модернізації на суму 23 мільярди доларів, схваленого адміністрацією президента Джо Байдена після згоди Туреччина на вступ Швеції до НАТО.

Адміністрація Байдена офіційно повідомила Конгресу 26 січня про свій намір продовжити продаж 40 винищувачів Lockheed Martin F-16 і майже 80 модернізаційних комплектів Туреччині, через день після того, як Анкара повністю завершила ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Пізніше у Міністерстві національної оборони Туреччини заявили про отримання проєкту пропозиції та дозвільного листа від США щодо запиту на постачання нових винищувачів F-16.

Туреччина, яка прагне модернізувати свої військово-повітряні сили, також розробляє власний національний бойовий літак KAAN у співпраці з британською BAE Systems.