СМИ: Турция отменит сделку на $23 млрд с США на поставку F-16

Турция собирается отменить запланированный контракт с США на сумму 23 миллиарда долларов на приобретение истребителей F-16 и стремится получить соглашение, предусматривающее производство некоторых компонентов самолетов у себя в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Турция настаивает на покупке меньшего количества модернизационных комплектов и боеприпасов к истребителям, чтобы сэкономить миллиарды долларов на фоне сокращения расходов внутри страны.

Собеседники агентства заявили, что Анкара стремится к развитию собственной авиационной отрасли с тем, чтобы она удовлетворяла некоторые из ее потребностей.

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Отвечая на вопрос о планах пересмотра контракта во время пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обошел этот вопрос стороной, заявив, что "вопрос об этих запчастях – это то, что мы всегда обсуждаем".

В марте Сенат США отверг попытку остановить продажу Турции истребителей F-16 и комплектов для их модернизации на сумму 23 миллиарда долларов, одобренного администрацией президента Джо Байдена после согласия Турции на вступление Швеции в НАТО.

Администрация Байдена официально сообщила Конгрессу 26 января о своем намерении продлить продажу 40 истребителей Lockheed Martin F-16 и почти 80 модернизационных комплектов Турции, через день после того, как Анкара полностью завершила ратификацию членства Швеции в НАТО.

Позже в Министерстве национальной обороны Турции заявили о получении проекта предложения и разрешительного письма от США по запросу на поставку новых истребителей F-16.

Турция, которая стремится модернизировать свои военно-воздушные силы, также разрабатывает собственный национальный боевой самолет KAAN в сотрудничестве с британской BAE Systems.