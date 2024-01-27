США розблокували продаж Туреччині F-16 після схвалення вступу Швеції до НАТО

Державний департамент США схвалив продаж Туреччині винищувачів F-16 і засобів для їхньої модернізації, що сталось після ратифікації нею протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", заявило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Загальна сума угоди, запит на яку відправило турецьке керівництво, становить 23 мільярда доларів. До неї входять придбання 40 нових F-16 у двох модифікаціях і модернізація 79 наявних літаків, а також додаткове обладнання для них.

Ці літаки "забезпечать Туреччину парком модернізованих багатоцільових бойових літаків, які дозволять їй захищати повітряний простір, сприяти місіям НАТО щодо збереження регіональної безпеки та захисту союзників НАТО, а також підтримувати взаємосумісність із силами США й НАТО", йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Додатково про схвалення угоди заявив голова комітету у закордонних справах Сенату США Бен Кардін, який був одним із найактивніших критиків продажу F-16 Туреччині – посилаючись не лише на блокування вступу Швеції в НАТО, а й ситуацію з правами людини.

"Існує нагальна потреба покращити ситуацію з дотриманням прав людини (в Туреччині. – Ред.), зокрема несправедливим ув’язненням журналістів і лідерів громадянського суспільства, покращити співпрацю щодо притягнення Росії до відповідальності за її вторгнення в Україну, і про зниження градусу риторики щодо Близького Сходу", – сказав сенатор.

Нагадаємо, 25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

До цього Ердоган періодично вимагав, аби Конгрес США схвалив постачання Анкарі американських винищувачів F-16. А лідери США говорили, що ратифікація Туреччиною членства Швеції в НАТО відкриває шлях до довгоочікуваної купівлі Анкарою F-16.