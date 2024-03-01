Сенат США відхилив спробу зупинити продаж винищувачів F-16 Туреччині

Сенат США у четвер відкинув спробу зупинити продаж Туреччині винищувачів F-16 та комплектів для їх модернізації на суму 23 мільярди доларів, схваленого адміністрацією президента Джо Байдена після згоди Туреччина на вступ Швеції до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Сенат проголосував 79 голосами проти 13 проти резолюції про несхвалення продажу, внесеної сенатором-республіканцем Рендом Полом.

Перед голосуванням Пол розкритикував уряд Туреччини і заявив, що дозвіл на продаж заохотить його "неправильну поведінку".

Прихильники продажу заявили, що для Вашингтона важливо дотримати свого слова перед союзником по НАТО.

Адміністрація Байдена офіційно повідомила Конгресу 26 січня про свій намір продовжити продаж 40 винищувачів Lockheed Martin F-16 і майже 80 модернізаційних комплектів Туреччині, через день після того, як Анкара повністю завершила ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Продаж затримувався протягом декількох місяців через проблеми, в тому числі через відмову Туреччини схвалити вступ Швеції до військового альянсу.

Вперше Туреччина звернулася з проханням здійснити покупку в жовтні 2021 року.

Напередодні у Міністерстві національної оборони Туреччини заявили про отримання проєкту пропозиції та дозвільного листа від США щодо запиту на постачання нових винищувачів F-16.

Туреччина, яка прагне модернізувати свої військово-повітряні сили, також розробляє власний національний бойовий літак KAAN у співпраці з британською BAE Systems.