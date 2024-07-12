Ердоган вмовляв Шольца скасувати заборону на продаж винищувачів Eurofighter

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час їхньої розмови на полях саміту НАТО у Вашингтоні закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зняти заборону на продаж Анкарі винищувачів Eurofighter.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Туреччина прагне укласти угоди на поставку винищувачів у відповідь на придбання Грецією французьких літаків Rafale та заплановану закупівлю американських F-35.

"Шольц не мав негативної позиції щодо Eurofighter", – сказав Ердоган після їхньої зустрічі.

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За його словами, вони також обговорили запит Туреччини на купівлю двигунів для її військових кораблів.

"Ми також хочемо отримати турбіни компанії Siemens, які є найважливішим компонентом для нашої атомної електростанції "Аккую", – сказав він, маючи на увазі АЕС вартістю 24 млрд доларів, яку РФ будує на середземноморському узбережжі Туреччини.

Уряд Шольца досі блокував продаж винищувачів Eurofighter через придбання Туреччиною російських систем протиповітряної оборони С-400, її військові дії проти курдських сил у Сирії, а також через затримку Анкарою до січня цього року ратифікації членства Швеції в НАТО.

Раніше ЗМІ повідомили, що Туреччина збирається скасувати запланований контракт зі США на суму 23 мільярди доларів на придбання винищувачів F-16 та прагне отримати угоду, що передбачає виробництво деяких компонентів літаків у себе в країні.

У березні Сенат США відкинув спробу зупинити продаж Туреччині винищувачів F-16 та комплектів для їх модернізації на суму 23 мільярди доларів, схваленого адміністрацією президента Джо Байдена після згоди Туреччина на вступ Швеції до НАТО.

Пізніше у Міністерстві національної оборони Туреччини заявили про отримання проєкту пропозиції та дозвільного листа від США щодо запиту на постачання нових винищувачів F-16.

Туреччина також розробляє власний національний бойовий літак KAAN у співпраці з британською BAE Systems.