Эрдоган уговаривал Шольца отменить запрет на продажу истребителей Eurofighter
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время их разговора на полях саммита НАТО в Вашингтоне призвал канцлера Германии Олафа Шольца снять запрет на продажу Анкаре истребителей Eurofighter.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.
Турция стремится заключить сделки на поставку истребителей в ответ на приобретение Грецией французских самолетов Rafale и запланированную закупку американских F-35.
"Шольц не имел негативной позиции по Eurofighter", – сказал Эрдоган после их встречи.
По его словам, они также обсудили запрос Турции на покупку двигателей для ее военных кораблей.
"Мы также хотим получить турбины компании Siemens, которые являются важнейшим компонентом для нашей атомной электростанции "Аккую", – сказал он, имея в виду АЭС стоимостью 24 млрд долларов, которую РФ строит на средиземноморском побережье Турции.
Правительство Шольца до сих пор блокировало продажу истребителей Eurofighter из-за приобретения Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400, ее военные действия против курдских сил в Сирии, а также из-за задержки Анкарой до января этого года ратификации членства Швеции в НАТО.
Ранее СМИ сообщили, что Турция собирается отменить запланированный контракт с США на сумму 23 миллиарда долларов на приобретение истребителей F-16 и стремится получить соглашение, предусматривающее производство некоторых компонентов самолетов у себя в стране.
В марте Сенат США отверг попытку остановить продажу Турции истребителей F-16 и комплектов для их модернизации на сумму 23 миллиарда долларов, одобренного администрацией президента Джо Байдена после согласия Турции на вступление Швеции в НАТО.
Позже в Министерстве национальной обороны Турции заявили о получении проекта предложения и разрешительного письма от США по запросу на поставку новых истребителей F-16.
Турция также разрабатывает собственный национальный боевой самолет KAAN в сотрудничестве с британской BAE Systems.