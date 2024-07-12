Эрдоган уговаривал Шольца отменить запрет на продажу истребителей Eurofighter

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время их разговора на полях саммита НАТО в Вашингтоне призвал канцлера Германии Олафа Шольца снять запрет на продажу Анкаре истребителей Eurofighter.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Турция стремится заключить сделки на поставку истребителей в ответ на приобретение Грецией французских самолетов Rafale и запланированную закупку американских F-35.

"Шольц не имел негативной позиции по Eurofighter", – сказал Эрдоган после их встречи.

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По его словам, они также обсудили запрос Турции на покупку двигателей для ее военных кораблей.

"Мы также хотим получить турбины компании Siemens, которые являются важнейшим компонентом для нашей атомной электростанции "Аккую", – сказал он, имея в виду АЭС стоимостью 24 млрд долларов, которую РФ строит на средиземноморском побережье Турции.

Правительство Шольца до сих пор блокировало продажу истребителей Eurofighter из-за приобретения Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400, ее военные действия против курдских сил в Сирии, а также из-за задержки Анкарой до января этого года ратификации членства Швеции в НАТО.

Ранее СМИ сообщили, что Турция собирается отменить запланированный контракт с США на сумму 23 миллиарда долларов на приобретение истребителей F-16 и стремится получить соглашение, предусматривающее производство некоторых компонентов самолетов у себя в стране.

В марте Сенат США отверг попытку остановить продажу Турции истребителей F-16 и комплектов для их модернизации на сумму 23 миллиарда долларов, одобренного администрацией президента Джо Байдена после согласия Турции на вступление Швеции в НАТО.

Позже в Министерстве национальной обороны Турции заявили о получении проекта предложения и разрешительного письма от США по запросу на поставку новых истребителей F-16.

Турция также разрабатывает собственный национальный боевой самолет KAAN в сотрудничестве с британской BAE Systems.