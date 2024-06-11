Фінляндія посилює безпеку закритого кордону з Росією

Фінляндія збільшує кількість прикордонних патрулів, безпілотників та електронних детекторів, а також будує паркани вздовж ділянок кордону з Росією, яка створює міграційний тиск на державу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Очікують, що фінський парламент перед літніми канікулами схвалить нове жорстке законодавство щодо безпеки кордону з Росією.

Згідно із запланованим законодавством, фінські прикордонники зможуть залучати тисячі резервістів для патрулювання кордону, виявляти телефонні сигнали мігрантів, відправляти мігрантів до центрів утримання під вартою і – що є найбільш суперечливим – відправляти їх назад до РФ, не приймаючи їхніх прохань про надання притулку.

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За словами міністерки внутрішніх справ країни Марі Рантанен, Фінляндія не може просто так дозволити відкрити новий маршрут для мігрантів до Європи.

"Але загалом мова йде не про маршрут мігрантів: мова йде про ситуацію, в якій влада іншої країни допомагає або навіть тисне і підштовхує мігрантів до кордону Фінляндії", – сказала вона.

Нещодавно прикордонна служба Фінляндії заявила, що регулярно спостерігає "повітряні об'єкти" на російському кордоні, який нині закритий через невизначений термін через міграційний тиск з боку Москви.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.

Також повідомляли, що фінська прикордонна служба почала розслідування близько двох десятків справ, пов'язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.

З минулої осені Росія організовує на східному кордоні Фінляндії шукачів притулку, тобто перетворює людей, які шукають притулку або кращого життя, на "інструмент" для досягнення власних цілей.