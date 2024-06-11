Фінляндія посилює безпеку закритого кордону з Росією
Фінляндія збільшує кількість прикордонних патрулів, безпілотників та електронних детекторів, а також будує паркани вздовж ділянок кордону з Росією, яка створює міграційний тиск на державу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Очікують, що фінський парламент перед літніми канікулами схвалить нове жорстке законодавство щодо безпеки кордону з Росією.
Згідно із запланованим законодавством, фінські прикордонники зможуть залучати тисячі резервістів для патрулювання кордону, виявляти телефонні сигнали мігрантів, відправляти мігрантів до центрів утримання під вартою і – що є найбільш суперечливим – відправляти їх назад до РФ, не приймаючи їхніх прохань про надання притулку.
За словами міністерки внутрішніх справ країни Марі Рантанен, Фінляндія не може просто так дозволити відкрити новий маршрут для мігрантів до Європи.
"Але загалом мова йде не про маршрут мігрантів: мова йде про ситуацію, в якій влада іншої країни допомагає або навіть тисне і підштовхує мігрантів до кордону Фінляндії", – сказала вона.
Нещодавно прикордонна служба Фінляндії заявила, що регулярно спостерігає "повітряні об'єкти" на російському кордоні, який нині закритий через невизначений термін через міграційний тиск з боку Москви.
Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.
Також повідомляли, що фінська прикордонна служба почала розслідування близько двох десятків справ, пов'язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.
З минулої осені Росія організовує на східному кордоні Фінляндії шукачів притулку, тобто перетворює людей, які шукають притулку або кращого життя, на "інструмент" для досягнення власних цілей.