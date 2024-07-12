Финляндия приняла закон для блокировки мигрантов, следующих из России

Парламент Финляндии в пятницу принял закон, дающий пограничникам право блокировать искателей убежища, пересекающих границу из России, после того, как страна была вынуждена закрыть свою границу из-за наплыва мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финский вещатель Yle.

Законопроект был принят 167 голосами "за", 31 – "против" и один депутат воздержался.

Для принятия законопроекта необходимо было большинство в две трети голосов в 200-местном парламенте.

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Правительство премьер-министра Петтери Орпо заявило, что законопроект является жизненно важным для прекращения будущего притока мигрантов – несмотря на то, что закон противоречит международным обязательствам Финляндии в области прав человека.

"Это мощный сигнал для России, мощный сигнал для наших союзников, что Финляндия заботится о собственной безопасности, мы заботимся о безопасности границ ЕС", – заявил Орпо на пресс-конференции после голосования.

Закон носит временный характер и будет действовать год. Для введения закона в действие понадобится совместное решение правительства и президента.

Закон позволит финским пограничникам разворачивать на границе просителей убежища, который использует в своих интересах Россия.

С марта в страну не прибыл ни один новый искатель убежища – Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце прошлого года.



Финляндия обвинила Россию в том, что она превращает миграцию в оружие, поощряя десятки мигрантов из таких стран, как Сирия и Сомали, пересекать границу. Кремль отрицает эти обвинения.

Хельсинки считает, что Москва поощряет пересечение границы в ответ на вступление в НАТО Финляндии, которая поддерживает Украину.

Финляндия также усилила безопасность закрытой границы с Россией.