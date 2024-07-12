У Польщі несподівано провалили голосування за декриміналізацію абортів
Нижня палата польського парламенту, Сейм, у п’ятницю 12 липня з мінімальним відривом голосів відхилила законопроєкт про часткову декриміналізацію абортів.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.
Законопроєкт про декриміналізацію абортів підтримали 215 депутатів Сейму Польщі, проти виступили 218, ще три депутати не брали участі в голосуванні.
Ініціативу підтримала в повному складі так звана "Лівиця" (блок лівих партій польського парламенту), а також партії урядової коаліції – "Громадянська платформа" і "Польща 2050". Проти виступили в повному складі "Право і справедливість" і крайні праві.
Вирішальними були голоси Польської селянської партії: лише чотири з 28 членів франції підтримали проєкт. Результат голосування зустріли бурхливими оплесками депутати ультраправої "Конфедерації" та "ПіС".
Законопроєкт, погоджений у польському Сеймі минулого місяця, передбачав декриміналізацію допомоги в аборті та декриміналізацію аборту за згодою вагітної жінки до 12-го тижня вагітності.
Президент Польщі Анджей Дуда раніше говорив, що не підпише закон, навіть якщо він потрапить на його стіл.
Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти в разі серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.
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