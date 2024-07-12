В Польше неожиданно провалили голосование за декриминализацию абортов

Нижняя палата польского парламента, Сейм, в пятницу 12 июля с минимальным отрывом голосов отклонила законопроект о частичной декриминализации абортов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Законопроект о декриминализации абортов поддержали 215 депутатов Сейма Польши, против выступили 218, еще три депутата не участвовали в голосовании.

Инициативу поддержала в полном составе так называемая "Левица" (блок левых партий польского парламента), а также партии правительственной коалиции – "Гражданская платформа" и "Польша 2050". Против выступили в полном составе "Право и справедливость" и крайне правые.

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Решающими были голоса Польской селянской партии: только четыре из 28 членов франции поддержали проект. Результат голосования встретили бурными аплодисментами депутаты ультраправой "Конфедерации" и "ПиС".

Законопроект, согласованный в польском Сейме в прошлом месяце, предусматривал декриминализацию помощи в аборте и декриминализацию аборта с согласия беременной женщины до 12-й недели беременности.

Президент Польши Анджей Дуда ранее говорил, что не подпишет закон, даже если он попадет на его стол.

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты в случае серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода.

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