Школи в Англії отримали право забороняти мобільні телефони

Міністерство освіти Великої Британії 19 лютого опублікувало керівні принципи для шкіл Англії, які врегульовують їхні повноваження щодо заборони використання мобільних телефонів учнями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба британського уряду.

Ухвалені британським Міносвіти правила дозволяють англійським школам самостійно встановлювати політику використання телефонів учнями, а також визначають покарання за її порушення – аж до залишення після уроків чи конфіскації гаджета.

Правила передбачають чотири різні варіанти регулювання. У найбільш суворому вигляді учні не можуть навіть проносити телефони на територію школи або мають здавати їх перед початком занять і забирати після.

Більш ліберальні варіанти передбачають, що учні самостійно залишають телефони у спеціальних шафках на час уроків або що школа довіряє учням і ті можуть носити телефони при собі, але не користуватись ними.

Для перевірки дотримання правил учителям у школах Англії дозволяють за певних умов обшукувати рюкзаки учнів, а також конфіскувати телефони чи залишати учнів після школи як покарання.

За офіційними даними, близько третини (29%) учнів середніх шкіл Англії користуються мобільними телефонами у школі, коли це не передбачено. Небезпека полягає в тому, що це може призвести до булінгу, відволікання уваги та зриву занять.

Англія долучилась до інших країн, де мобільні телефони на уроках уже заборонені – зокрема Іспанії, Португалії та Франції. Цей крок також відповідає рекомендації ООН про ризики використання смартфонів у школах.

Раніше стало відомо, що уряд і парламент Нідерландів досягнув домовленості про заборону використання мобільних телефонів учнями з 1 січня 2024 року.