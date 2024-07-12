В школах Валлонии планируют запретить смартфоны

В четверг новое правительство Валлонии заключило коалиционное соглашение, которое включает план запрета смартфонов в школах южного региона Бельгии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Politico.

Начальные школы вскоре должны будут ввести полный запрет на смартфоны, а средние школы будут поощряться к запрету устройств для детей в течение первых трех лет, говорится в коалиционном соглашении.

"Принимая во внимание влияние экранов на здоровье, концентрацию внимания, запугивание, правительство развернет политику бдительности", – говорится в коалиционном заявлении нового правительства Валлонии. Детям по-прежнему будет разрешено использовать цифровые инструменты в рамках учебных курсов.

Реклама:

Запрет вступит в силу после того, как новое правительство примет соответствующий закон.

Бельгийцы избрали новый парламент, региональные парламенты и депутатов Европейского парламента 9 июня, и политические партии одновременно ведут переговоры о новом национальном правительстве, а также региональных правительствах.

Правительства и политические группы по всей Европе настаивают на более жестких мерах по использованию смартфонов и социальных сетей детьми. Они беспокоятся, что устройства и приложения для социальных сетей, которые вызывают зависимость, представляют риски для психического здоровья.

В январе Нидерланды ввели запрет на использование смартфонов в средних школах, а в сентябре их примеру последуют начальные школы.

В феврале школы в Англии получили право запрещать мобильные телефоны.