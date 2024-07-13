Шольца розкритикували у Німеччині за рішення розмістити далекобійні ракети США

Рішення розмістити далекобійні крилаті ракети США у Німеччині викликало не тільки підтримку, а й критику канцлера Олафа Шольца.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації DW.

Рішення розкритикували, зокрема, у коаліції та навіть у Соціал-демократичній партії Шольца, де законодавець Ральф Стегнер попередив про нову "гонку озброєнь".

"Це не зробить світ безпечнішим. Навпаки, ми входимо в спіраль, у якій світ стає дедалі небезпечнішим", – сказавСтегнер медіагрупі Funke.

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Зелені, які входять до коаліції Шольца разом із неоліберальною партією Вільних демократів, заявили, що вони та німецька громадськість не були належним чином поінформовані про рішення, і вимагали пояснень.

"Це може посилити побоювання та залишити простір для дезінформації та підбурювання", – заявила представниця Зелених у парламенті щодо питань безпеки Сара Нанні регіональній газеті Rheinische Post. Вона додала, що Шольц надав мало інформації про точну загрозу з боку Росії.

Катаріна Дрьоґе, голова парламентської групи Зелених, сказала телекомпанії RTL, що Шольц має "пояснити та відповісти на ці запитання публічно".

Опозиція до домовленості також виникла з крайніх флангів німецької політики.

"Канцлер Шольц діє не в інтересах Німеччини", – заявив Тіно Хрупалла, співлідер ультраправої "Альтернативи для Німеччини", яка продовжує виступати проти поставок німецької зброї в Україну.

"Він дозволяє назавжди зіпсувати відносини Німеччини з Росією, і ми повертаємося до схеми конфлікту між Сходом і Заходом", – сказав Хрупалла, додавши, що розгортання ракет США зробить Німеччину мішенню"

Ліва партія назвала це рішення "дуже проблематичним". А ліворадикальна Сара Вагенкнехт сказала журналу Spiegel, що цей крок "збільшує небезпеку того, що сама Німеччина стане театром війни".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його країні. Шольц сказав, що це рішення "ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду".

Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.