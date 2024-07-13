Шольца раскритиковали в Германии за решение разместить дальнобойные ракеты США

Решение разместить дальнобойные крылатые ракеты США в Германии вызвало не только поддержку, но и критику канцлера Олафа Шольца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации DW.

Решение раскритиковали, в частности, в коалиции и даже в Социал-демократической партии Шольца, где законодатель Ральф Стегнер предупредил о новой "гонке вооружений".

"Это не сделает мир более безопасным. Наоборот, мы входим в спираль, в которой мир становится все более опасным", – сказал Стегнер медиагруппе Funke.

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Зеленые, которые входят в коалицию Шольца вместе с неолиберальной партией Свободных демократов, заявили, что они и немецкая общественность не были должным образом проинформированы о решении, и потребовали объяснений.

"Это может усилить опасения и оставить пространство для дезинформации и подстрекательства", – заявила представительница Зеленых в парламенте по вопросам безопасности Сара Нанни региональной газете Rheinische Post. Она добавила, что Шольц предоставил мало информации о точной угрозе со стороны России.

Катарина Дреге, председатель парламентской группы Зеленых, сказала телекомпании RTL, что Шольц должен "объяснить и ответить на эти вопросы публично".

Оппозиция к договоренности также возникла с крайних флангов немецкой политики.

"Канцлер Шольц действует не в интересах Германии", – заявил Тино Хрупалла, солидер ультраправой "Альтернативы для Германии", которая продолжает выступать против поставок немецкого оружия в Украину.

"Он позволяет навсегда испортить отношения Германии с Россией, и мы возвращаемся к схеме конфликта между Востоком и Западом", – сказал Хрупалла, добавив, что развертывание ракет США сделает Германию мишенью"

Левая партия назвала это решение "очень проблематичным". А леворадикальная Сара Вагенкнехт сказала журналу Spiegel, что этот шаг "увеличивает опасность того, что сама Германия станет театром войны".

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее приветствовал план по размещению американских ракет дальнего радиуса действия в его стране. Шольц сказал, что это решение "идеально вписывается в стратегию безопасности немецкого правительства".

Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО.