Негода зі 190 тисячами блискавок за один день завдала шкоди Австрії
Новини — Субота, 13 липня 2024, 17:58 —
Сильний дощ і град завдали шкоди по всій Австрії в п'ятницю, а служба прогнозування погоди UBIMET зафіксувала рекордну кількість ударів блискавок за один день.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.
Cлужба UBIMET заявила, що зафіксувала 190 тисяч ударів блискавок в країні за один день, що є найвищим показником цього року.
У західній землі Форарльберг, в долині Рейну біля Боденського озера, зливи були настільки сильними, що дороги були затоплені через заблоковані дренажі.
Через велику кількість дощової води, що стікала в Рейн, влада закрила прилеглі до річки райони для громадськості як запобіжний захід.
Австрійська компанія зі страхування від граду оцінила загальний збиток у Форарльберзі приблизно в 1,2 мільйона євро. За її даними, було знищено понад 5 тисяч гектарів посівів.
Дороги в сусідньому Тіролі, які були заблоковані селевими потоками, частково відкрили в суботу, проте деякі залишилися закритими.
У південно-східній землі Штирія шторми спричинили повені і повалили дерева.
Тим часом у сусідній південній землі Каринтія рятувальні служби розгорнули на кількох озерах для порятунку плавців, веслярів і серфінгістів, які не могли дістатися берега через сильні хвилі.
Близько 40 рейсів довелося скасувати у Віденському аеропорту в п'ятницю ввечері через несприятливі погодні умови.
Нагадаємо, шторм приніс практично зимові умови на дороги в деяких частинах південної Німеччини.
А у Словаччині шторм прокотився найбільшим музичним фестивалем, що проходив на аеродромі Тренчина – півтора десятка людей постраждали і захід довелось зупинити.