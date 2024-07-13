Австрия пострадала от непогоды со 190 тысячами молний за один день

Сильный дождь и град нанесли ущерб по всей Австрии в пятницу, а служба прогнозирования погоды UBIMET зафиксировала рекордное количество ударов молний за один день.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Служба UBIMET заявила, что зафиксировала 190 тысяч ударов молний в стране за один день, что является самым высоким показателем этого года.

В западной земле Форарльберг, в долине Рейна у Боденского озера, ливни были настолько сильными, что дороги были затоплены из-за заблокированных дренажей.

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Из-за большого количества дождевой воды, стекавшей в Рейн, власти закрыли прилегающие к реке районы для общественности в качестве меры предосторожности.

фото: АРА

Австрийская компания по страхованию от града оценила общий ущерб в Форарльберге примерно в 1,2 миллиона евро. По ее данным, было уничтожено более 5 тысяч гектаров посевов.

Дороги в соседнем Тироле, которые были заблокированы селевыми потоками, частично открыли в субботу, однако некоторые остались закрытыми.

В юго-восточной земле Штирия штормы вызвали наводнения и повалили деревья.

Тем временем в соседней южной земле Каринтия спасательные службы развернули на нескольких озерах для спасения пловцов, гребцов и серфингистов, которые не могли добраться до берега из-за сильных волн.

Около 40 рейсов пришлось отменить в Венском аэропорту в пятницу вечером из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, шторм принес практически зимние условия на дороги в некоторых частях южной Германии.

А в Словакии шторм прокатился по крупнейшему музыкальному фестивалю, который проходил на аэродроме Тренчина – полтора десятка человек пострадали и мероприятие пришлось остановить.