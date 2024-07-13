Рясний град "засніжив" посеред літа вулиці в Баварії

Шторм приніс зимові умови на дороги в деяких частинах південної Німеччини – град і сильний дощ призвели до сотень викликів аварійних служб у баварських містах протягом кількох годин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Сильний шторм пройшов Верхньою Баварією і Швабією в південній німецькій землі Баварії в п'ятницю ввечері. Вулиці і підвали помешкань людей затопило, а повалені дерева призвели до перебоїв у русі.

Градини розміром від одного до двох сантиметрів вкрили дороги в деяких частинах Баварії, причому їхній шар подекуди сягав 30 сантиметрів.

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Місцева поліція повідомила, що дороги побіліли у місті Кемптен, на південний захід від Мюнхена. У результаті для очищення доріг довелося залучити навіть снігоочисні машини та лопати.

Найбільше від негоди постраждали регіон Альгау і район Ліндау, поблизу Боденського озера і австрійського кордону.

Роботи з ліквідації наслідків стихії, в тому числі відкачування води з підвалів, тривали до пізньої ночі.

Погодні умови також вплинули на північну Німеччину. У п'ятницю сильні дощі спричинили затоплення підвалів і вулиць у деяких районах Нижньої Саксонії.

Аварійні служби були особливо зайняті в районі Графшафт-Бентгайм, поблизу кордону з Нідерландами, де в місті Нордгорн було зафіксовано понад 100 інцидентів.

Повінь змусила тимчасово закрити відділення невідкладної допомоги лікарні, а переповнені водосховища завдали шкоди житловим районам.

Кілька доріг було тимчасово перекрито, для боротьби з повінню залучили близько 200 пожежників.

Німецька метеорологічна служба очікує, що в суботу і неділю в Нижній Саксонії, особливо в прибережних районах, пройдуть ще сильніші дощі.

Напередодні у Словаччині шторм прокотився найбільшим музичним фестивалем, що проходив на аеродромі Тренчина – півтора десятка людей постраждали і захід довелось зупинити.

А на півночі Польщі буревій, що накрив регіон у другій половині п’ятниці, фактично знищив базу відпочинку біля озера, де на той час перебували близько 20 гостей.