Шторм перервав найбільший музичний фестиваль Словаччини: постраждали люди

У Словаччині шторм прокотився найбільшим музичним фестивалем, що у п'ятницю проходив на аеродромі Тренчина.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Aktuality.

Сильний шторм, що супроводжувався сильним вітром, минулої ночі пройшов у районі аеропорту та спричинив падіння одного з великих наметів фестивалю "Погода".

Ті, хто був у власних наметах, розповідали, як їм доводилося тримати їх зсередини власним тілом, щоб намети не здуло.

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За словами очевидців, під гігантським темно-синім наметом було більше сотні людей, які сховались усередині, оскільки вважали, що там безпечно. Коли шторм набрав сили, вітер почав здувати намет і його частини поступово обвалилися.

фото: aktuality

Більшості людей вдалося врятуватися, однак кілька людей залишилися заблокованими під конструкціями намету. На місці медикам довелося надати допомогу 15 особам, які отримали переважно легкі травми. Чотирнадцять із них уночі були доставлені до лікарень.

Станом на ранок суботи майданчик фестивалю майже повністю спорожнів. Залізниця посилила сполучення з містом, також було організовано евакуаційні автобуси.

Напередодні на півночі Польщі буревій, що накрив регіон у другій половині дня, фактично знищив базу відпочинку біля озера, де на той час перебували близько 20 гостей.

На початку червня у Сілезії окремі райони постраждали від масштабних підтоплень після сильних злив. Пізніше того ж місяця буревій поламав сотні дерев і позривав дахи з будівель у багатьох громадах на півдні країни.