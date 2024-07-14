У ФБР назвали стрілянину у Пенсильванії замахом на Трампа

Федеральне бюро розслідувань США назвало замахом на вбивство Дональда Трампа стрілянину на передвиборчому мітингу у селищі Батлер штату Пенсильванія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на пресконференції заявив спеціальний агент ФБР Кевін Роєк, якого цитує CNN.

Він сказав, що влада "з усіх сил працює над тим, щоб спробувати встановити особу, яка це зробила, і будь-які мотиви, чому це було зроблено".

Представник ФБР звернувся до громадськості з проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти.

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"Сьогодні ввечері ми мали те, що ми називаємо замахом на вбивство нашого колишнього президента Дональда Трампа. Це все ще активне місце злочину", – заявив Роєк.

Він додав, що ФБР "близьке" до встановлення особи стрілка, який скоїв замах на Трампа.

Влада заявила, що підозрюваний не мав при собі жодних документів, що уповільнює процес.

Роєк сказав, що вони проводять біометричне підтвердження, а також аналіз ДНК стрільця і переглядають фотографії.

Мотив стрільця наразі залишається невідомим, додали у ФБР.

Нагадаємо, на передвиборчому мітингу у США стався інцидент зі стріляниною, під час якого постраждав Дональд Трамп.

Під час виступу політика з трибун пролунало кілька гучних звуків. Як кажуть очевидці, вони були схожі на постріли, після чого Трамп впав. Його відразу прикрили охоронці, а коли Трамп піднявся – у нього було помітно скривавлене обличчя.

Спецслужби знешкодили нападника на Трампа.

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