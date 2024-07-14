В ФБР назвали стрельбу в Пенсильвании покушением на Трампа

Федеральное бюро расследований США назвало покушением на убийство Дональда Трампа стрельбу на предвыборном митинге в поселке Батлер штата Пенсильвания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на пресс-конференции заявил специальный агент ФБР Кевин Роек, которого цитирует CNN.

Он сказал, что власти "лихорадочно работают над тем, чтобы попытаться установить лицо, которое это сделало, и любые мотивы, почему это было сделано".

Представитель ФБР обратился к общественности с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь.

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"Сегодня вечером мы имели то, что мы называем покушением на убийство нашего бывшего президента Дональда Трампа. Это все еще активное место преступления", – заявил Роек.

Он добавил, что ФБР "близко" к установлению личности стрелка, который совершил покушение на Трампа.

Власти заявили, что подозреваемый не имел при себе никаких документов, что замедляет процесс.

Роек сказал, что они проводят биометрическое подтверждение, а также анализ ДНК стрелка и просматривают фотографии.

Мотив стрелка пока остается неизвестным, добавили в ФБР.

Напомним, на предвыборном митинге в США произошел инцидент со стрельбой, во время которого пострадал Дональд Трамп.

Во время выступления политика с трибун прозвучало несколько громких звуков. Как говорят очевидцы, они были похожи на выстрелы, после чего Трамп упал. Его сразу прикрыли охранники, а когда Трамп поднялся – у него было заметно окровавленное лицо.

Спецслужбы обезвредили нападавшего на Трампа.

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