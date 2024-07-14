Зеленський відреагував на замах на Трампа

Президент України Володимир Зеленський прокоментував замах на ексочільника Білого дому Дональда Трампа, що стався на передвиборчому мітингу у селищі Батлер штату Пенсильванія.

Свою заяву Зеленський опублікував в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Український президент зазначив, що "із жахом" дізнався про інцидент зі стріляниною за участі Трампа.

"Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу", – написав Зеленський.

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Він додав, що такому насильству немає виправдання і "не повинно бути місця будь-де у світі".

Нагадаємо, на передвиборчому мітингу у США стався інцидент зі стріляниною, під час якого постраждав Дональд Трамп.

Під час виступу політика з трибун пролунало кілька гучних звуків. Як кажуть очевидці, вони були схожі на постріли, після чого Трамп впав. Його відразу прикрили охоронці, а коли Трамп піднявся – у нього було помітно скривавлене обличчя.

Спецслужби знешкодили нападника на Трампа. У ФБР назвали інцидент замахом на вбивство.

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