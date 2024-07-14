Зеленский отреагировал на покушение на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал покушение на экс-главу Белого дома Дональда Трампа, которое произошло на предвыборном митинге в поселке Батлер штата Пенсильвания.

Свое заявление Зеленский опубликовал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Украинский президент отметил, что "с ужасом" узнал об инциденте со стрельбой с участием Трампа.

"Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения – участника митинга", – написал Зеленский.

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Он добавил, что такому насилию нет оправдания и "не должно быть места где-либо в мире".

Напомним, на предвыборном митинге в США произошел инцидент со стрельбой, во время которого пострадал Дональд Трамп.

Во время выступления политика с трибун прозвучало несколько громких звуков. Как говорят очевидцы, они были похожи на выстрелы, после чего Трамп упал. Его сразу прикрыли охранники, а когда

Трамп поднялся – у него было заметно окровавленное лицо.

Спецслужбы обезвредили нападавшего на Трампа. В ФБР назвали инцидент покушением на убийство.

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