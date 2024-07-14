"Як під копірку": Фіцо побачив схожість сценаріїв замахів на себе і на Трампа

Прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо здалися схожими сценарії замахів на експрезидента США Дональда Трампа і на нього самого.

Про це Фіцо написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Словацький прем’єр зазначив, що сценарій замаху на Трампа і на нього – це "точна копія".

"Сценарій як під копірку. Політичні опоненти Трампа намагаються закрити йому рота, а коли їм це не вдається, то вони так дістають громадськість, що якийсь бідолаха береться за зброю. А тепер ми побачимо розмови про необхідність примирення, умиротворення і прощення", – написав Фіцо.

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Нагадаємо, на передвиборчому мітингу у США стався інцидент зі стріляниною, під час якого постраждав Дональд Трамп.

Під час виступу політика з трибун пролунало кілька гучних звуків. Як кажуть очевидці, вони були схожі на постріли, після чого Трамп впав. Його відразу прикрили охоронці, а коли Трамп піднявся – у нього було помітно скривавлене обличчя.

ФБР встановило особу нападника, який скоїв замах на Трампа. Ним виявився 20-річний Метью Крукс.

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