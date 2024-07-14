Премьер Грузии обвинил "партию глобальной войны" в покушении на Трампа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вспомнил "партию глобальной войны", комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом грузинский премьер написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе выразил экс-президенту солидарность и пожелал здоровья.

"Партия глобальной войны не меняет методов. В XXI веке либеральный фашизм, радикализм, поляризация, ненависть и кровавые атаки на политиков стали обычным явлением в Америке и Европе", – отметил он.

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Ранее премьер-министру Словакии Роберт Фицо увидел схожесть сценариев покушений на себя и на Трампа.

Напомним, на предвыборном митинге в США произошел инцидент со стрельбой, во время которого пострадал Дональд Трамп.

Во время выступления политика с трибун прозвучало несколько громких звуков. Как говорят очевидцы, они были похожи на выстрелы, после чего Трамп упал. Его сразу прикрыли охранники, а когда

Трамп поднялся – у него было заметно окровавленное лицо.

ФБР установило личность нападавшего, который совершил покушение на Трампа. Им оказался 20-летний Мэтью Крукс.

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