ЄС продовжив санкції проти Ірану у зв’язку з військовою підтримкою Росії

Рада Європейського Союзу в понеділок, 15 липня, домовилась продовжити санкційний механізм проти Ірану у зв’язку з підтримкою ним російської агресії проти України та збройних угруповань на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві Ради ЄС.

Механізм санкцій Євросоюзу проти Ірану після продовження діятиме до 27 липня 2025 року. Його планують переглянути через рік.

Наразі механізм поширюється на 12 фізичних та дев'ятьох юридичних осіб, зокрема міністра оборони Ірану Мохаммада-Резу Гараї Аштіані.

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Їхні активи в ЄС заморожені, їм заборонений в’їзд на територію Євросоюзу, а особам у Євросоюзі заборонено надавати їм фінансову чи будь-яку іншу підтримку.

Євросоюз після 2022 року запровадив санкції проти Ірану через підтримку ним загарбницької війни Росії.

У середині травня Рада ЄС розширила сферу дії обмежувальних заходів, включивши до неї безпілотники, ракети та підконтрольні Тегерану угруповання на Близькому Сході.

Західна розвідка раніше говорила, що має інформацію про домовленість Ірану та Росії з передання балістичних ракет, але поки не бачила ознак, що воно вже відбулось.