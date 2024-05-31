ЄС наклав санкції на міністра оборони Ірану через продаж Росії дронів

Рада Європейського Союзу 31 травня запровадила нові санкції проти Ірану у зв'язку з його військовою допомогою Росії для ведення повномасштабної війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", відповідні рішення опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Санкції ЄС стосуються шести фізичних та трьох юридичних осіб. Серед них – міністр оборони Ірану Мохаммад-Реза Гараї Аштіані, командувач сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції та керівник Організації іранської авіаційної промисловості Афшин Хаджі Фард.

Також під обмеження потрапили структура збройних сил Ірану, відповідальна за розгортання дронів; іранський постачальник компонентів для безпілотників і військово-морський флот Корпусу вартових ісламської революції.

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На цих осіб поширюється заморожування активів і заборона на в'їзд до ЄС. Також їм забороняють надавати допомогу від фізичних та юридичних осіб на території Євросоюзу.

Нове рішення Рада Євросоюзу ухвалила після того, як у середині травня розширила сферу дії обмежувальних заходів у зв'язку з підтримкою Іраном війни Росії проти України, включивши до неї безпілотники, ракети та підконтрольні Тегерану угруповання на Близькому Сході.

Західна розвідка раніше говорила, що має інформацію про домовленість Ірану та Росії з передання балістичних ракет, але поки не бачила ознак, що воно вже відбулось.

Міністри закордонних справ "Групи семи" у квітні зажадали від Ірану утриматись від відправлення Росії балістичних ракет, попередивши про "нові та значні кроки", які це може за собою тягти.