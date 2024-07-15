ЕС продлил санкции против Ирана в связи с военной поддержкой России

Совет Европейского Союза в понедельник, 15 июля, договорился продлить санкционный механизм против Ирана в связи с поддержкой им российской агрессии против Украины и вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении Совета ЕС.

Механизм санкций Евросоюза против Ирана после продолжения будет действовать до 27 июля 2025 года. Его планируют пересмотреть через год.

Сейчас механизм распространяется на 12 физических и девять юридических лиц, в том числе министра обороны Ирана Мохаммада-Резу Гараи Аштиани.

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Их активы в ЕС заморожены, им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а лицам в Евросоюзе запрещено предоставлять им финансовую или любую другую поддержку.

Евросоюз после 2022 года ввел санкции против Ирана за поддержку им захватнической войны России против Украины.

В середине мая Совет ЕС расширил сферу действия ограничительных мер, включив в нее беспилотники, ракеты и подконтрольные Тегерану группировки на Ближнем Востоке.

Западная разведка ранее говорила, что располагает информацией о договоренности Ирана и России по передаче баллистических ракет, но пока не видела признаков, что она уже состоялась.