У парламенті Словаччини не знайшли голосів, щоб засудити удар РФ по "Охматдиту"

Словацький парламент не зміг ухвалити резолюцію із засудженням російської атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

За внесення резолюції про російський удар по "Охматдиту" на порядок денний проголосував лише 41 депутат парламенту Словаччини, тому парламентарі не дійшли до її розгляду.

Ініціаторкою резолюції виступила депутатка з опозиційної "Прогресивної Словаччини" Беата Юрик, яка запропонувала додати її до порядку денного.

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У відповідь Яна Вальова з партії прем’єр-міністра Роберта Фіцо SMER-SD вигукнула: "Ви там були?".

Раніше словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо у телефонній розмові з українським прем’єром Денисом Шмигалем засудив атаку та запропонував прийняти на лікування пацієнтів "Охматдиту".

Повідомляли, що посольство Німеччини уточнює потреби та починає готувати допомогу для пацієнтів дитячої лікарні "Охматдит" і самої лікарні, куди у понеділок влучила російська ракета.

Чехія також висловила готовність прийняти на лікування дітей зі зруйнованого Росією "Охматдиту".

Литва вже перерахувала 1 млн євро на відновлення "Охматдиту" після удару РФ.