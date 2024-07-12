Посольство Німеччини взялося за допомогу пацієнтам "Охматдиту"

Посольство Німеччини уточнює потреби та починає готувати допомогу для пацієнтів дитячої лікарні "Охматдит" і самої лікарні, куди у понеділок влучила російська ракета.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер, пише "Європейська правда".

Єгер повідомив, що посольство сформувало робочу групу, яка починає організовувати допомогу для пацієнтів "Охматдиту" і для відновлення роботи лікарні.

Робоча група Посольства організовує допомогу для дитячої лікарні «Охматдит», в яку влучила російська ракета. Зараз завдання полягає в тому, щоб подбати про дітей, переведених до інших лікарень, і якнайшвидше відновити роботу «Охматдиту». pic.twitter.com/5FpC0aDyuQ Реклама: July 12, 2024

"Зараз завдання полягає в тому, щоб подбати про дітей, переведених до інших лікарень, і якнайшвидше відновити роботу "Охматдиту", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я ФРН заявило, що університетські лікарні в Грайфсвальді та Ростоку, а також берлінська клініка "Шаріте" готові прийняти пацієнтів з "Охматдиту".

Чехія також висловила готовність прийняти на лікування дітей зі зруйнованого Росією "Охматдиту".

Литва вже перерахувала 1 млн євро на відновлення "Охматдиту" після удару РФ.

У четвер головний суперник Орбана відвідав "Охматдит" і дорікнув прем'єру Угорщини за поїздки до диктаторів.