Литва перерахувала 1 млн євро на відновлення "Охматдиту" після удару РФ

Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, куди під час масованої атаки 8 липня влучила російська ракета, та інших постраждалих лікарень.

Як пише "Європейська правда", про це 10 липня оголосила прем’єрка Інгріда Шимоніте.

"Уряд щойно виділив 1 млн євро на підтримку відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві та інших медичних закладів, які по-варварський й умисно обстріляла Росія", – заявила Шимоніте.

🇱🇹 Government just allocated 1 mln EUR to support recovery of Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv 🇺🇦 and other medical facilities brutally and intentionally shelled by russia.

