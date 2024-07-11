Чехія готова прийняти на лікування дітей зі зруйнованого Росією "Охматдиту"
Чеська влада запропонувала Україні прийняти в себе дітей, які отримали поранення або перебували на лікуванні в дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, куди цього тижня поцілила російська ракета.
Про це, як пише "Європейська правда", дізналось видання Novinky.
Речниця офісу президента Чехії Єва Градкова зазначила, що Петр Павел під час зустрічі з Володимиром Зеленським обговорював допомогу в лікуванні дітей із "Охматдиту", але не навела подробиць.
Уповноважений уряду Чехії з питань відновлення України Томаш Копечний уточнив, що нагальної потреби розмістити українських дітей у чеських лікарнях немає, але кілька родин розглядають таку можливість. Він додав, що ситуація проясниться протягом декількох тижнів.
За словами Копечного, чеські представники також пропонували Україні фінансову гуманітарну допомогу на ремонт зруйнованої будівлі "Охматдиту" та медикаменти. "Вони висловили велику подяку за швидку допомогу і зараз уточнюють, чим саме ми можемо бути корисними", – додав він.
У Міністерстві охорони здоров'я Чехії заявили, що наразі чекають від українських колег узагальнення їхніх потреб і уточнення, які саме матеріали, медикаменти чи обладнання їм потрібні.
Раніше повідомлялось, що прийняти українських дітей, які лікувались в київській дитячій лікарні "Охматдит", готові три лікарні у Німеччині. Свою допомогу також пропонувала Словаччина.
Водночас Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення "Охматдиту", а заступник голови представництва ЄС в Україні заявив, що Євросоюз допоможе з відновленням лікарні.