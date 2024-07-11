Чехія готова прийняти на лікування дітей зі зруйнованого Росією "Охматдиту"

Чеська влада запропонувала Україні прийняти в себе дітей, які отримали поранення або перебували на лікуванні в дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, куди цього тижня поцілила російська ракета.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось видання Novinky.

Речниця офісу президента Чехії Єва Градкова зазначила, що Петр Павел під час зустрічі з Володимиром Зеленським обговорював допомогу в лікуванні дітей із "Охматдиту", але не навела подробиць.

Уповноважений уряду Чехії з питань відновлення України Томаш Копечний уточнив, що нагальної потреби розмістити українських дітей у чеських лікарнях немає, але кілька родин розглядають таку можливість. Він додав, що ситуація проясниться протягом декількох тижнів.

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За словами Копечного, чеські представники також пропонували Україні фінансову гуманітарну допомогу на ремонт зруйнованої будівлі "Охматдиту" та медикаменти. "Вони висловили велику подяку за швидку допомогу і зараз уточнюють, чим саме ми можемо бути корисними", – додав він.

У Міністерстві охорони здоров'я Чехії заявили, що наразі чекають від українських колег узагальнення їхніх потреб і уточнення, які саме матеріали, медикаменти чи обладнання їм потрібні.

Раніше повідомлялось, що прийняти українських дітей, які лікувались в київській дитячій лікарні "Охматдит", готові три лікарні у Німеччині. Свою допомогу також пропонувала Словаччина.

Водночас Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення "Охматдиту", а заступник голови представництва ЄС в Україні заявив, що Євросоюз допоможе з відновленням лікарні.