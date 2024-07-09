Фіцо засудив атаку на "Охматдит" і запропонував прийняти дітей на лікування

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо у телефонній розмові з українським візаві Денисом Шмигалем у вівторок, 9 липня, засудив атаку на дитячу лікарню "Охматдит".

Про це Шмигаль написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Український прем’єр зазначив, що розповів Фіцо – який сьогодні вперше після замаху два місяці тому повернувся до роботи – про російську атаку та руйнування "Охматдиту".

Реклама:

"Роберт Фіцо засудив цю атаку. Словаччина висловила готовність прийняти на лікування частину дітей. Вдячний за цю підтримку", – додав він.

Також сторони домовились провести третє спільне засідання урядів України та Словаччини восени на українській території.

Шмигаль подякував словацькому прем'єру за участь його країни в Глобальному саміті миру та "послідовну підтримку євроінтеграції України".

За останньою інформацією, внаслідок ракетної атаки вранці 8 липня загинули понад 40 людей. Розбір завалів на території "Охматдиту" завершили; у столичному районі Сирець, де обвалилися два під’їзди житлового будинку, робота триває. Станом на 12:15 у Києві підтвердили загибель 31 людини, постраждалих 117.

Раніше у США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту", який має ознаки воєнного злочину.