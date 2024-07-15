ЗМІ: Дуда не дасть згоди на призначення посла в США на тлі конфлікту з Туском

Президент Польщі Анджей Дуда не дасть згоди на призначення Богдана Кліха послом Польщі в США на тлі конфлікту з прем'єром Дональдом Туском.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM з посиланням на джерела.

Президент не приймає кандидатуру Богдана Кліха, тому той замінить Марека Магеровського, який був послом у США, як тимчасовий повірений у справах.

Магеровський мав стати одним із понад 50 послів, призначених попередньою владою, яких хотів відкликати міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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За словами глави МЗС, у цій ситуації Богдан Кліх може лише очолити польське посольство в столиці США і, таким чином, стати тимчасовим повіреним у справах.

За інформацією RMF FM, Кліх може з'явитися у Вашингтоні, де виконуватиме всі обов'язки посла, вже в серпні, а нинішній посол Польщі у Сполучених Штатах буде відкликаний.

"Дата його приїзду ще не визначена, але це буде незабаром", – заявив Сікорський.

У червні Дуда заявив, що поки він перебуває на посаді, то не підпише призначення Кліха на посаду посла.

Після приходу до влади прем’єра Польщі Дональда Туска він уклав з президентом Анджеєм Дудою – який має повноваження затверджувати послів – угоду про оновлення дипломатичного персоналу, призначеного попередньою владою "Права і справедливості".

В обмін уряд Туска обіцяв не звільняти "деяких колишніх колег" Дуди на дипломатичних посадах. Але прем’єр Польщі потім заявив, що президент "радше відмовився від співпраці", тому голова польського МЗС Сікорський ухвалив кадрові рішення щодо послів.

Раніше стало відомо, що президент Дуда може заблокувати кандидатуру на єврокомісара від Польщі у новому складі Єврокомісії, яку запропонує уряд Дональда Туска.