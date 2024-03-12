ЗМІ: Дуда може заблокувати запропоновану Туском кандидатуру єврокомісара
Президент Польщі Анджей Дуда може заблокувати кандидатуру на єврокомісара від Польщі у новому складі Єврокомісії, яку запропонує уряд Дональда Туска.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Onet, пише "Європейська правда".
Непублічно вже деякий час відомо, що Туск думає пропонувати на посаду єврокомісара, яка випаде Польщі у новому складі Єврокомісії, чинного главу МЗС Польщі Радослава Сікорського.
Проте безвідносно до того, чи буде це Сікорський, чи хтось інший, кандидатура може виявитись заблокованою, якщо президент і прем’єр не домовляться між собою.
Невдовзі перед тим, як партія "Право і справедливість" втратила владу, президентові – з ініціативи Дуди – надали повноваження для блокування. Досі делегування єврокомісара було виключним повноваженням уряду, але тепер президент отримав можливість заблокувати кандидата, з яким не погоджується.
За даними журналістів, у президентській адміністрації також поставили під питання більшість змін у дипломатичних місіях, які хотів запропонувати уряд Туска.
Останніми тижнями градус напруги між урядом і президентом дещо знизився, зокрема через підготовку спільної поїздки до Вашингтона, але суперечки можуть знову відновитися.
У поточному складі Єврокомісії Польща має портфель комісара з питань сільського господарства. У новому складі розподіл сфер відповідальності між країнами може змінитися.
Читайте також: Суд схиляють до перезавантаження: як Дональд Туск вирішує конституційну кризу в Польщі.