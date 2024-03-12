ЗМІ: Дуда може заблокувати запропоновану Туском кандидатуру єврокомісара

Президент Польщі Анджей Дуда може заблокувати кандидатуру на єврокомісара від Польщі у новому складі Єврокомісії, яку запропонує уряд Дональда Туска.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Непублічно вже деякий час відомо, що Туск думає пропонувати на посаду єврокомісара, яка випаде Польщі у новому складі Єврокомісії, чинного главу МЗС Польщі Радослава Сікорського.

Проте безвідносно до того, чи буде це Сікорський, чи хтось інший, кандидатура може виявитись заблокованою, якщо президент і прем’єр не домовляться між собою.

Невдовзі перед тим, як партія "Право і справедливість" втратила владу, президентові – з ініціативи Дуди – надали повноваження для блокування. Досі делегування єврокомісара було виключним повноваженням уряду, але тепер президент отримав можливість заблокувати кандидата, з яким не погоджується.

За даними журналістів, у президентській адміністрації також поставили під питання більшість змін у дипломатичних місіях, які хотів запропонувати уряд Туска.

Останніми тижнями градус напруги між урядом і президентом дещо знизився, зокрема через підготовку спільної поїздки до Вашингтона, але суперечки можуть знову відновитися.

У поточному складі Єврокомісії Польща має портфель комісара з питань сільського господарства. У новому складі розподіл сфер відповідальності між країнами може змінитися.

Читайте також: Суд схиляють до перезавантаження: як Дональд Туск вирішує конституційну кризу в Польщі.