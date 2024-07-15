СМИ: Дуда не даст согласия на назначение посла в США на фоне конфликта с Туском

Президент Польши Анджей Дуда не даст согласия на назначение Богдана Клиха послом Польши в США на фоне конфликта с премьером Дональдом Туском.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF FM со ссылкой на источники.

Президент не принимает кандидатуру Богдана Клиха, поэтому тот заменит Марека Магеровского, который был послом в США, как временный поверенный в делах.

Магеровский должен был стать одним из более 50 послов, назначенных предыдущей властью, которых хотел отозвать министр иностранных дел Радослав Сикорский.

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По словам главы МИД, в этой ситуации Богдан Клих может только возглавить польское посольство в столице США и, таким образом, стать временным поверенным в делах.

По информации RMF FM, Клих может появиться в Вашингтоне, где будет исполнять все обязанности посла, уже в августе, а нынешний посол Польши в Соединенных Штатах будет отозван.

"Дата его приезда еще не определена, но это будет вскоре", – заявил Сикорский.

В июне Дуда заявил, что пока он находится в должности, то не подпишет назначение Клиха на должность посла.

После прихода к власти премьера Польши Дональда Туска он заключил с президентом Анджеем Дудой – который имеет полномочия утверждать послов – соглашение об обновлении дипломатического персонала, назначенного предыдущей властью "Права и справедливости".

В обмен правительство Туска обещало не увольнять "некоторых бывших коллег" Дуды на дипломатических должностях. По данным издания Onet, речь шла о послах Польши в ООН, Румынии, Китае и Ватикане. Но премьер Польши накануне заявил, что президент "скорее отказался от сотрудничества", поэтому глава польского МИД Радослав Сикорский принял кадровые решения относительно послов.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, причиной могло стать желание Дуды влиять на назначение послов в ключевых для Польши партнерах – США, Франции и НАТО. Президент тормозил предложенных МИД претендентов на эти должности.

Ранее стало известно, что президент Дуда может заблокировать кандидатуру на еврокомиссара от Польши в новом составе Еврокомиссии, которую предложит правительство Дональда Туска.